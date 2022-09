Finalizan descuentos de transito en Cúcuta establecidos en pandemia

Este miércoles 14 de septiembre finaliza el plazo otorgado por el gobierno nacional para colocarse al día en las infracciones de tránsito, teniendo un descuento total de los intereses de mora y además con un descuento adicional sobre el capital.

Este beneficio se otorgó durante un año en la pandemia para buscar la recuperación económica del estado y sus entidades, además de permitir a las personas ponerse al día con los diferentes compromisos que tienen con las sanciones económicas.

Mauricio David Pereira gerente del Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se ha establecido un operativo especial para atender la mayor cantidad de personas durante estos días finales del beneficio.

“Son unos descuentos otorgados por la ley 2155 en donde tenemos un 100% de descuentos en intereses para todas las multas que fueron hechas antes del 30 de julio del año 2021, y adicionalmente si la infracción fue cometida en motocicleta tiene un 40% de descuento adicional en el capital, si por el contrario la infracción fue cometida en un vehículo distinta a las motocicletas como automóviles entonces va a obtener un 20% de descuento a capital de la fracción inicial. Es decir, no solo no pagará intereses si no que va a pagar menos de cuando se cometió la infracción, estas son cosas que muy poco se ven y fue motivada por la situación económica en la que quedo la comunidad” dijo el funcionario.

Las personas que deseen colocarse al día en estas sanciones pueden acercarse a las instalaciones de la concesión ubicadas en la avenida Gran Colombia con avenida novena este, y se ha hecho la recomendación para no entregar dinero a particulares al solo recibirse los pagos en entidades bancarias.