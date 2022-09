Habitantes del edificio Versalles en Cúcuta piden reparación urgente

Este complejo habitacional que comprende 60 apartamentos fue construido hace más de 10 años, y los habitantes habían advertido desde hace semanas atrás del peligro que representaba los daños que estaban en los muros.

Fernando Arévalo residente del apartamento 602 el cual sufrió el desplome de la estructura, le dijo a Caracol Radio que “el viernes pasado en horas de la noche sucedió lo que habíamos pronosticado, advertimos ante muchas autoridades y habíamos tenido reunión el día anterior, advertimos el colapso de la pared de la torre Dos del edificio, en esa se encuentra el apartamento de mi propiedad, se dio la caída de esta pared de los apartamentos 602 y 702, esto generó un estruendo y temblor en la torre que nos dio pánico. Estamos con el miedo que esa pared se siga desplomando por que ya se puede evidenciar que los apartamentos 502 y 402 están completamente agrietados”.

Manifestó el habitante que no han logrado llegar a un consenso con la constructora y que “ellos se han mantenido en la posición que no tienen nada que responder por lo que esta aconteciendo, ellos dicen que la garantía de 10 años de construido el edificio ya paso y no es así, también dicen que esto es ocasionado por falta de mantenimiento de la propiedad del condominio por unas sustancias que hay que aplicarle a la pared para que no se desprenda, pero se ha demostrado que lo que sucedió fue un error de construcción, ellos no cumplieron con una norma de sismo-resistencia que rige desde 1998 en donde este tipo de construcciones debe tener unos anclajes, ya podemos ver que la pared no tiene el anclaje metálico que evitaría que se cayera”.

También le puede interesar: Comienza carrera por la rectoría de la UFPS en Cúcuta

También la señora Gladys Cárdenas propietaria del apartamento 1001 indico que muchos de los habitantes aún están pagando ante las entidades bancarias los inmuebles, y que “la situación económica nuestra es crítica, los estudios técnicos que se hicieron por la copropiedad arrojaron hace año y medio el arreglo de este muro un costo de 900 millones de pesos, la copropiedad no cuenta con ese presupuesto para el arreglo y estamos en un proceso de lucha por que muchos propietarios aún están pagando la hipoteca que se generó desde el año 2011. Vamos a mirar que medidas tomaremos por que el constructor Alex Celis hasta ahora se pronuncia que ha brindado todo el apoyo a la copropiedad y nosotros la hemos negado, eso no es cierto por que la copropiedad ha estado abierta al 100% para recibirlos y ellos no han querido tomar la responsabilidad, ellos han hablado de conciliaciones irrisorias que no convencen en el sentido de responsabilidad, y el único responsable es el por qué fue quien construyó este edificio”.