Denuncian presuntas irregularidades en contratos de hospitales inconclusos

Durante la sesión del Concejo Distrital se leyó un oficio radicado en la corporación donde representantes del Consorcio Caribe 2020, siguen advirtiendo sobre las irregularidades que presentan los contratos entre el Distrito y los consorcios que deben culminar los hospitales de Cartagena.

El concejal Wilson Toncel enfatizó en que no apoyará la asignación de dineros destinados para estos contratos sin que se aclare la relación entre todas las partes y que resuelvan cada uno de los problemas que vienen presentando. “No voy a ser cómplice de que los recursos de salud de los cartageneros se pierdan, no puedo creer que quieran agregar 20 mil millones de pesos mientras todos pelean y no hay ningún avance”, dijo Toncel.

De igual forma, la concejal Gloria Estrada expuso varias quejas de los habitantes de Bayunca donde aseguran que el CAD entregado no cuenta con los recursos para su funcionamiento. “Debemos mandar una comisión del Concejo para verificar qué fue lo que entregaron en Bayunca. No podemos ser alcahuetas ante la falta de atención del distrito ante estos hechos”.

Para finalizar, el concejal Luder Ariza solicitó el contrato que intervino el CAD de Bayunca para poder comparar lo entregado con lo que está plasmado en el mismo.