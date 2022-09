Ayudas para policías que permanecen en el corregimiento de San Luis, Neiva

Ingrid Lozano es esposa de un Policía y también promotora de la jornada de donación que busca recolectar ayudas para los uniformados que aún permanecen sin poder ser evacuados en la zona de San Luis, donde ocurrió el atentado contra la fuerza pública que dejó siete policías sin vida, y uno más herido.

Le puede interesar: ¿Cuántos usuarios atenderá Coosalud EPS en el Huila?

Según las promotoras de esta actividad, la situación que viven los hombres que permanecen en la zona es complicada, pues no pueden acceder a la compra de ningún tipo de alimentos, productos de aseo, ni víveres.



“En San Luis no les venden nada a ellos, ellos salían cuando ocurrió el atentado, y no cuentan con absolutamente nada para sobrevivir”, indicó Ingrid.

La comunidad tiene temor de tener contacto con la policía, por eso no pueden acceder a ningún tipo de producto, según se ha indicado la situación se genera por la tensión que se vive por la situación de orden público.

Además: Ocho horas el uniformado luchó por conservar su vida luego de atentando

Las ayudas que se requieren van desde alimentos como arroz, aceite, atún; entre otros, además de elementos de aseo, medicamentos y agua potable; que esperan ser trasladadas hasta la zona a través de un helicóptero que irá hasta la zona el próximo jueves.

“Esperamos la ayuda de quienes nos quieran donar lo pueden hacer en la Carrera 4 número 10 07 centro o a través de la línea celular 3203909909”, afirmó Ingrid.