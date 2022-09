Hijo de un desmovilizado de las Farc se encuentra desaparecido

Se trata de un niño de 13 años, hijo de un desmovilizado de las FARC y firmante del proceso de paz con el gobierno nacional que se encontraba en el sector del barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga, con su madre, cuando fue reportado como desaparecido.

La familia del menor vive en Bucaramanga desde hace dos años y se encontraban en el sector participando en un sepelio de la muerte de la madre de un exintegrante de las FARC.

Su progenitora Yuri Roldan señaló que en menos de 15 minutos su hijo desapareció cuando salió a la tienda a comprar una gaseosa.

"Lo que pasa es que mi hijo, Santiago Peñaloza Ruiz, de 13 años, se desapareció en el barrio en el parque Café Madrid, nos encontrábamos acabando de salir de un sepelio, a las 5:30 mi hijo me manifiesta que le regalara $2.000 para ir a la tienda y a los 15 minutos no aparecía y decidimos buscarlo y no lo encontramos"

La familia pide a las autoridades revisar las cámaras de seguridad del sector, ya que cerca al sitio donde se perdió el niño hay un cai de la policía.