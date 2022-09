Desde Chile Fabio Montes pide ayuda para regresar a Colombia

Continúa la zozobra de familiares de los agentes de la policía fallecidos en la masacre sucedida en la zona rural del municipio de Neiva, corregimiento de San Luis, parientes del agente Wilson Jair Cuellar Losada, hacen un clamor al Gobierno Nacional.

Mercedes Lozada madre del Agente Cuellar, clama por que su hijo Fabio Montes Cuellar, pueda asistir al sepelio de su hermano. El problema consiste es que Fabio viajo al Pais de Chile indocumentado, hecho que no le permite su traslado de regreso a Colombia vía aérea.

Le puede interesar

Millonaria recompensa para dar con los responsables de masacre en el Huila

La madre de estos jóvenes manifestó que no la dejen sola en estos momentos que tanto requiere de la ayuda del gobierno nacional “le pido a quien corresponda me ayuden a traer a mi hijo que de no ser por vía aérea, tendría que hacerlo por tierra y llegaría dentro de ocho días si bien le va. Mi hijo entrego su vida por Colombia, ahora que Colombia al menos me entregue esta ayuda “comento la progenitora del Agente Cuellar.

Según doña Mercedes, Wilson ya estaba a contento de recibir la pensión de retiro, “estaba feliz porque sabía que ya salía pensionado y que disfrutaría de su hija que solo tiene unos meses de nacida”

Fabio Cuellar, envió a través de las redes sociales un video donde ruega ayuda para su regreso a Colombia y pide solidaridad por su familia y la de los demás agentes caídos en esta guerra.