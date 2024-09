Pese a la movilización de Sindimaestros en Tunja se realizarán clases con normalidad

Boyacá

El secretario de Educación de Tunja, Alfonso Rincón Pérez, confirmó que las clases en las instituciones educativas de la ciudad se llevarán a cabo con total normalidad, a pesar de la convocatoria a una movilización nacional. Según Rincón Pérez, “hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo académico continúe sin interrupciones, asegurando la asistencia de los estudiantes y la operación normal del calendario escolar”.

Una de las principales preocupaciones en este tipo de eventos es la posible afectación al Sistema de Alimentación Escolar (PAE), pero el secretario también ofreció tranquilidad en este sentido. “El PAE no se verá interrumpido. Ya contamos con el operador encargado de la distribución de las raciones alimentarias, y hemos asegurado que el cambio de contratista no afectará a los estudiantes. El nuevo contrato empezará el 23 de septiembre, un día después de finalizar el actual, por lo que no habrá ningún día sin cobertura”, afirmó Rincón Pérez.

El nuevo operador del PAE, conformado por Ramora SAS y la Asociación Jóvenes Inicia Futura, garantizará la entrega de raciones hasta el final del calendario escolar en noviembre, permitiendo que más de 10,000 estudiantes sigan beneficiándose de este programa esencial para su bienestar y rendimiento académico.

Rincón Pérez también destacó la importancia de mantener la normalidad en las clases para cumplir con los objetivos académicos del año. “Las actividades escolares están programadas de manera regular, con el fin de garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hemos coordinado con los rectores para que todas las instituciones educativas funcionen sin contratiempos”, señaló.

Esta noticia ofrece un panorama claro para las familias tunjanas: las clases seguirán según lo previsto y el PAE continuará brindando el apoyo alimentario necesario, demostrando el compromiso de la Secretaría de Educación con el bienestar de los estudiantes.

¿Qué dice Sindimaestros?

mientras que por el lado de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá ha anunciado una movilización nacional en defensa de la democracia y las reformas sociales promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La manifestación, que se llevará a cabo en los 123 municipios del departamento, busca también rechazar los supuestos intentos de desestabilización política que algunos sectores denuncian como un golpe de Estado.

Sandro Ruiz, presidente del sindicato, hizo pública la convocatoria a través de una entrevista en una emisora local, donde expresó su apoyo a las reformas sociales que se están discutiendo en la segunda legislatura del Senado. “Queremos desestimar cualquier idea de golpe de Estado, pero sí respaldar las reformas que buscan beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana”, señaló Ruiz. Asimismo, destacó la importancia de la movilización como herramienta para defender la democracia y la soberanía del país.

Ruiz también subrayó la relevancia histórica de la lucha sindical, afirmando que en momentos críticos para Colombia, la movilización ha sido clave para lograr avances sociales. “Nuestro objetivo es seguir construyendo una Colombia más justa y equilibrada, tanto en lo económico como en lo social y cultural”, afirmó.

Hora de las movilizaciones

Las movilizaciones están programadas para comenzar a las 8:00 de la mañana en la mayoría de los municipios del departamento. En ciudades como Duitama, las actividades organizadas por colectivos políticos y sindicales iniciarán a las 2:00 de la tarde. En la capital, Tunja, la manifestación partirá desde la UPTC y se dirigirá hacia la Plaza de Bolívar, lo que se espera afecte el tráfico en la ciudad desde primeras horas de la mañana hasta el mediodía.