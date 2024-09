El presidente Petro ternará a Gregorio Eljach para procurador general

Fuentes de la Casa de Nariño y del Congreso confirmaron que el presidente Gustavo Petro ternará para procurador general a Gregorio Eljach, actual secretario general del Senado de la República, para que compita con los ternados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Luis Felipe Henao y Germán Varon Cotrino, respectivamente.

El espaldarazo del presidente Petro, sorpresivo porque Eljach no estaba incluido en la lista de aspirantes de la Casa de Nariño, se pactó tras unas reuniones, primero, entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el propio Eljach, y después del ahora ternado con el presidente Petro en la Casa de Nariño. Si bien no hacía parte de la ‘lista de seleccionados‘, legalmente no hay un impedimento para que el mandatario haya optado por alguien externo.

Con esta decisión, Petro descartó las opciones que eran más cercanas a él, como el exvicefiscal Jorge Perdomo y el abogado Hector Carvajal, quien es hoy su defensor ante el Consejo Nacional Electoral por la investigación de supuesta violación de topes electorales en campaña. Fuentes aseguran que optó por alguien con más renombre en el Congreso debido al apoyo de Germán Vargas Lleras que tendrían los otros dos aspirantes.

Eljach nació en Fusagasugá en 1959, estudió Derecho en la Universidad del Cauca y cuenta con diversas especializaciones en Derecho Público, Derecho Constitucional y Parlamentario, y Derecho Urbano en la Universidad Externado de Colombia, entidad donde también realizó una maestría en Gobierno Municipal. Lleva 12 años como secretario general del Senado. Pese a no hacer parte de la lista inicial del presidente, sí estuvo compitiendo por ser el candidato de la Corte Suprema, donde terminaron eligiendo a Germán Varon.

De hecho, en la entrevista previa en el alto tribunal había declarado que su premisa es “volcar todo el poder de la Procuraduría contra del demonio de la corrupción que destruye la administración pública y empobrece la vida del ciudadano”.

Habiéndose confirmado la terna de la que saldrá el próximo procurador general, ahora el Senado debe convocar a la plenaria para la elección. Eljach, como viene desempeñándose como secretario general allí, tendrá que tomar una licencia laboral mientras se lleva a cabo esta elección. En caso de ganarla, claramente debería renunciar a su cargo actual.