En Boyacá rechazan emboscada del Huila en donde asesinaron a 7 policías

Varios líderes de la región elevaron su voz de apoyo a los familiares de los siete policías asesinados.

Dentro de las víctimas mortales de la emboscada hecha por grupos criminales en el corregimiento de San Luis, jurisdicción de Neiva (Huila), está Jhon Fredy Bautista Vargas, natural de Pesca, Boyacá, quien llevaba 11 años, 10 meses y 22 días prestando servicio en la policía nacional.

El gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, expresó su pesar y condolencias a la familia del patrullero Bautista.

El mandatario de los boyacenses sostuvo que no puede normalizarse este tipo de actos violentos que enlutan a todo un país: “la vida de los uniformados no puede seguir siendo blanco de la guerra, y manifiesto mi rotundo rechazo a los hechos de violencia ocurridos en el Huila; me solidarizo con las familias de los uniformados a quienes asesinaron”.

Los uniformados fueron sorprendidos con un ataque con explosivos cuando estaban participando en una actividad de bienestar social en el Comando Menev, tras haber salido de la unidad con destino al corregimiento San Luis.

A su turno, el senador por Boyacá del partido Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, sostuvo que “condenamos y repudiamos estos hechos con contundencia. Toda la solidaridad y protección a sus familias. No es justo que estos policías, buscando proteger a los colombianos, hayan encontrado la muerte en estas circunstancias”.

De otro lado, el representante a la cámara por Boyacá del partido Centro Democrático, Eduar Triana, mencionó que “este acto nos merece todo el rechazo al cobarde asesinato de ocho Policías en el Huila. Nuestras condolencias para las familias de estos Héroes de la Patria, y hacemos un llamado a las autoridades para que den pronto con los culpables, la impunidad alimenta a los violentos”.

Se espera que se surtan todos los protocolos de ley para el traslado del cuerpo del uniformado boyacense para ser entregado a sus familiares, que posiblemente se realizara en la ciudad de Bogotá, para posteriormente realizar sus honras fúnebres con un sentido homenajes a este uniformado, uno mas que en el cumplimiento de su servicio a la gente y a la patria, pierde la vida en Colombia.