¿Dejarán libre a ladrón que lloró para que no lo denunciaran en Boyacá?

Un experimentado pero joven ladrón que entró a robar dos celulares en un establecimiento de Samacá, Boyacá, fue capturado gracias a la pronta información suministrada por la mujer que fue víctima a los uniformados de la estación de policía del municipio.

El sujeto está acostumbrado a delinquir

“Este sujeto ya tiene un amplio prontuario delictivo, ha sido capturado al menos 11 veces por varios delitos dentro de ellos por el delito de hurto, y de hecho ya ha estado recluido dos veces en establecimiento carcelario por varios delitos. Le aparecen al menos 52 comparendos, de esos, 38 son por porte de arma blanca, y dias antes de cometerse su ultimo delito, se le habian efectuado dos comparendos por portar armas cortopunzantes. Tiene una medida intramural de dos meses por hurto”, sostuvo el comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel Freddy Ferney Pérez.

Luego de su captura, el ladrón se enfrentó cara a cara con su víctima. El hombre terminó llorando y pidiéndole perdón a su víctima, y le ofreció dinero para que no lo denunciara: “no me denuncie por favor, no se a así, yo le puedo pagar a penas me den lo de mi quincena, a mi en unos días me pagan, por favor perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer pero no me denuncie”, fueron las palabras del capturado.

Un juez definirá la situación de este ladrón que ha dado de qué hablar porque tras ser capturado en #Samacá #Boyacá, terminó llorando, rogando y hasta ofreciendo pagar lo que se robó, con la plata de una supuesta quincena. pic.twitter.com/AXvMUydLFs — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 3, 2022

Sin embargo las lágrimas del sujeto no lograron convencer a la víctima, quien siguió adelante con la formalización de la denuncia: “eso es lo que dicen muchos ladrones cuando los capturan, que no lo vuelven a hacer, y hacen la misma cara de arrepentidos, pero siguen delinquiendo, yo también tengo muchas necesidades, y a los ladrones no les importa. Agradezco a la policía por actuar rápidamente en este caso porque ser víctima de cualquier robo, es inaceptable”.

¿El ladrón irá a la cárcel?

Tras la formulación de la denuncia, el joven fue puesto a disposición de la fiscalía general de la nación, y se encuentra a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías, quien según sus antecedentes, dentro de otros aspectos, tendrá en sus manos la decisión de dejar o no en libertad a dicho ladrón, y de definir su situación judicial.