EPM modificó requisitos para licitación de Hidroituango

A través de información relevante de la Superintendencia Financiera EPM informó la modificación de los requisitos para la adjudicación de la segunda etapa de las obras de Hidroituango.

La compañía argumentó que lo que busca es la pluralidad de oferentes sin embargo, se comunicó el pasado viernes 26 de agosto, el domingo 28 se publicó un aviso en el periódico regional El Colombiano y del 29 al 31 de agosto se dispuso para la adquisición de derechos para nuevas empresas que quisiesen sumarse al proceso que arrancó en marzo. De acuerdo con la compañía se mantiene el 14 de octubre como cierre de recepción de propuestas.

José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia le explicó cuáles fueron las modificaciones del proceso.

“Cambian fundamentalmente en el tema del seguro en donde dicen ya no les estamos exigiendo garantía, sino que EPM también intentará encontrar una garantía en el mercado y si el proponente la encuentra, muy bueno y si no, la compañía hará todo lo posible y si no, no hay problema, osea eliminan ese requisito que no permitía que nadie participara porque usted sin seguro que va a hacer”, expresó el director.

Pese a esos cambios, Villegas alerta que los riesgos podrían considerarse incluso mayores.

“Si la empresa fuera la mía yo no participaba. me parece absolutamente riesgoso para el patrimonio del proponente porque lo que dice EPM es: usted tiene que responder hasta el 100% del contrato, salvo que encontremos dolo en cuyo caso ya no hay límite y se incluye lucro cesante y daño emergente. Una empresa sensata no asume ese riesgo”, reiteró.

La Cámara advierte que en estas condiciones no podría considerarse un proceso en igualdad de condiciones para todos los oferentes.

“Si hace cinco meses sacaron un proceso en donde se presentaron 10 interesados pero que sabemos que a lo sumo quedan dos, y ahora dicen el que quiera puede participar a partir de ahora, pero le queda un mes y medio para presentar ofertas, los otros llevan cinco meses, es decir va a haber un grupo de empresas que tuvieron mucho más tiempo para estudiar el tema, eso no es equilibrado”, finalizó José Fernando Villegas.

Este primero de septiembre debió arrancar el proceso de empalme que duraría tres meses y aunque se mantiene el 14 octubre como fecha de recepción de propuestas, el 30 de noviembre termina el contrato del consorcio CCC Ituango, es decir, si EPM haciendo un esfuerzo muy grande revisa las propuestas y se demora un mes en la adjudicación, se tendrían solo 15 días para el empalme de un megaproyecto en el que el consorcio lleva trabajando 10 años con más de cinco mil empleados.

EPM dice que mientras el proceso esté en curso solo se pronunciará a través de canales oficiales para garantizar la transparencia del proceso.