Veedores advierten sobre hallazgos disciplinaros contra el alcalde Yañez / ()

La Contraloría Municipal de Cúcuta encontró más de 40 hallazgos administrativos, 18 de ellos con incidencia disciplinaria, tres con incidencia fiscal por detrimento patrimonial y posible responsabilidad penal. Durante las vigencias 2020 y 2021, el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez suscribió 18 contratos administrativos con el área metropolitana de Cúcuta por un valor de 77 mil millones de pesos.

Albeiro Bohórquez, veedor del Plan de Desarrollo del municipio y consejero municipal para la participación ciudadana aseguró a Caracol Radio” en los 18 convenios interadministrativos que existen con el área metropolitana detectaron 40 hallazgos administrativos pero también existen cinco hallazgos con incidencia disciplinaria y fiscal con el consorcio de alumbrado público, para un total de 60 hallazgos esos hallazgos son los que determinan las irregularidades entre lo que es la contratación y la ejecución de estos procesos

“Es importante que entendamos nos entregan un listado de diferentes procesos entre el año 2020 y 2021, son proyectos que no han iniciado su ejecución porque no tiene los estudios completos, los Corazones de Barrio empiezan andar en junio del 2020 y en agosto del 2021 se tienen que contratar estudios técnicos para poder ejecutar, es muy difícil para poder ejecutar un proceso público y proyectos que no tienen sostenibilidad y sustentabilidad económica, jurídica, ni técnica”. Señaló

Por ahora se deberá esperar la decisión de la Procuraduría sobre la reacusación que rechazó el Gobernador de Norte de Santander y terminar cuál será el paso a seguir en este proceso contra el alcalde de Cúcuta Jairo Yañez.