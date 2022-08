Cobran $600 mil por un masaje a influencer coreano en playa de Cartagena

No cesan los abusos contra turistas en las playas de la ciudad de Cartagena. Esta vez la víctima fue el reconocido influencer coreano Zion Hwang, quien cuenta con más de 11 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Hwang dio a conocer el nuevo caso a través de su canal de Youtube, donde contó que todo ocurrió cuando disfrutaba de un día de descanso en uno de los balnearios de la capital de Bolívar. De repente llegó una mujer que empezó a tocarlo y luego le ofreció una crema para relajarse. Acto seguido, habría llegado otra mujer quien procedió a hacerle masajes pese a que él se negaba.

“Llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar. Después me dijo que necesitaba crema para el sol y que me iba a regalar un poquitico. Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora dizque para hacerme masajes y yo me negaba pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les dí las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’”, expresó.

Sorprendido, el influencer coreano les reclamó y empezó a negociar con las dos mujeres el excesivo cobro. “La chimba, yo no voy a pagar eso. Peleamos 10 minutos y decidimos que eran 300 mil pesos y aun así era muy costoso. Entonces les dije que por una agua de coco les pagaba $150 mil y así aceptaron”, exclamó.

Zion Hwang también denunció que otro día que se encontraba descansando en una silla playera, una mujer que vendía ostras se le acercó y le ofreció la famosa “pruebita” gratis, sin embargo, tras acceder le cobraron 100 mil pesos.

“Me dijo ‘hey chino prueba esta, es muy buena, es gratis, pruébala, pruébala, y le digo ¿en serio, es gratis? Y ella, sí, sí. Cuando termino de comer, le doy las gracias y me dice ¿cómo así? son 100 mil pesos. Y yo ¿cómo? Wepucha’. Cartagena no es mi ciudad, como ven que tengo los ojos rasgados se quieren aprovechar de mi”, aseveró en su canal de Youtube.

Las autoridades de Cartagena aseguraron que el influencer no instauró la respectiva denuncia y se desconoce en qué playa ocurrió este nuevo caso de abuso.