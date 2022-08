Campesinos protestaron ante incumplimiento de pago por daños de Care Gato

Campesinos del sur de Bolívar protestaron en las afueras de la sede del Banco Agrario del municipio de Achí ante los incumplimientos del Gobierno Nacional en los pagos por los daños causados tras el rompimiento del jarillón en el sector conocido como Care Gato, zona rural de San Jacinto del Cauca.

Los afectados aseguraron el gobierno saliente de Iván Duque se comprometió a través de una resolución con la entrega de subsidios por el orden de los 38 mil millones de pesos a todos los pequeños agricultores de La Mojana que resultaron afectados por esta emergencia, sin embargo, presuntamente solo se giraron 23.500 millones de pesos.

“El reclamo que estamos haciendo es que no nos están pagando lo correcto. Yo aparezco con tres hectáreas de tierra y solo me van a pagar una sola que son 600 mil y pico cuando lo establecido era 700 mil y pico. Necesitamos que rescaten los dineros que hacen falta porque por eso no están pagando completo”, aseguró Eduardo Escudero, campesino.

Los manifestantes se congregaron en el Banco Agrario de Achí para llamar la atención del presidente Gustavo Petro y exigir soluciones inmediatas.

“Hace seis meses nos dijeron que nos iban a pagar ha sido pura mentira. Las personas que han venido no salen, no están ahí o el pago está descompleto. Dónde están los 14 mil millones de pesos que faltan y que no fueron girados”, denunció José René Zabaleta, pequeño agricultor afectado.