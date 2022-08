Ordenan al ICFES y colegios de Chicas inscribir a alumnos en pruebas Saber

Son 26 estudiantes de grados 11 de las instituciones educativas San Alberto Magno y Técnica Agropecuaria de Chiscas que se quedaron sin inscribir a las próximas pruebas Saber, tras el olvido de autoridades de los colegios.

La rectora de la institución Técnica Agropecuaria, Rosa Meza manifestó: “Por un error humano, lapsus de memoria, no inscribí a los estudiantes del grado 11, por lo cual pido excusas públicas que sé que no subsanan el daño ocasionado, pero que me ayudan a reconocer el fallo de mi parte”.

Sin embargo, por intervención de la Procuraduría General de la Nación, jueces de Boyacá ordenaron al ICFES y rectores de colegios adelantar trámites para que estudiantes puedan presentar las pruebas el 4 de septiembre.

Asimismo, la rectora manifestó que se había presentado a las oficinas del ICFES el pasado 16 de agosto, donde le plantearon enviar un oficio solicitando que a los alumnos se les permita cambiar de calendario, es decir, inscribirse en grupo como institución, “la harían en noviembre y no ser aceptada la petición los estudiantes tendrían que presentarse por su cuenta en marzo del año 2023”, explicó.

Finalmente, ante la acción de la Procuraduría, la rectora Rosa Meza expresó: “En parte un agradecimiento a Dios y a las entidades que puedan intervenir para que un error humano no perjudique a toda una institución educativa. Espero que Dios haga un milagro y los muchachos puedan presentarse al ICFES”.