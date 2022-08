¿Qué dicen las víctimas de Boyacá sobre la nueva directora de esa Unidad?

El Presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a la nueva Directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón, quien es miembro de la comunidad embera chami, haciendo un reconocimiento a las comunidades indígenas que, expresó: “Aquí se hacen Gobierno, que es una nueva agenda que no estaba muy en la agenda tradicional indígena, pero hoy son gobierno en Colombia”.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el Jefe de Estado recalcó que la nueva funcionaria, María Patricia Tobón “como indígena, le corresponde asumir esa responsabilidad, que otros no supieron asumir, y sacarla adelante, con nuestra ayuda, con la ayuda del Presidente, ojalá con ayuda al Congreso de la República, ojalá con la ayuda de la sociedad”.

El desafío para la restitución de tierras

Para conseguir ese cambio, dijo el Mandatario, el “núcleo fundamental de esa reparación tiene que ver con la restitución de las tierras”, porque, explicó, “al final este conflicto, esta violencia permanente, tiene que ver con la tierra en Colombia, y ese núcleo central del conflicto no se ha resuelto en este país”, situación que ha impedido el desarrollo del país.

Al respecto, agregó: “Para desatar el nudo gordiano hay que reparar integralmente a las víctimas de Colombia, las víctimas de la violencia, que han sido del Estado, que han sido de las guerrillas, que han sido de los grupos paramilitares, que son hoy, y desde hace algún tiempo para acá, víctimas del narcotráfico mismo, de sus formas cambiantes y transformadas de organización”.

El Mandatario advirtió, además, que “la Unidad para las Víctimas no se ha desarrollado en el país en la capacidad que debería tener, básicamente porque no se ha querido hacer la paz realmente en Colombia, porque hay una manera de gobernar en medio de la violencia, porque hay una manera de concentrar riqueza en medio de la violencia y gracias a la muerte”.

El presupuesto para las víctimas

Petro indicó que debe haber un cambio, y ese cambio “significa una manera diferente de mirar el presupuesto, tema que ya, prácticamente, entra en discusión. Si allí no hay un cambio, en la mirada presupuestal, no va haber un cambio en nuestra actitud respecto a la reparación de las víctimas y, consecuencia de ello, también implica una potencialidad que tanto la Agencia Nacional de Tierras como la Unidad de Restitución de Tierras, como la Unidad de Víctimas, tienen que tener”.

Por lo cual, enfatizó: “Sin la sociedad no hay nada que hacer; es la fuerza comunitaria, es la fuerza de la comunidad, es la fuerza de la base de la nación, que es la sociedad, la que nos puede permitir la magnitud de los cambios en Colombia. Si la sociedad no quiere, no los habrá; si la sociedad quiere, los habrá, y si la sociedad quiere que sean profundos, serán profundos”.

Este es el perfil de la nueva funcionaria

La Directora María Patricia Tobón Yagarí procede de la comunidad embera chami, pueblo indígena fraccionado por el tiempo, las pugnas históricas —la Conquista y la Colonia— y la desterritorialización por el accionar de la violencia.

Es abogada de la Universidad de Antioquia, con formación jurídica en Derechos étnicos territoriales; cuenta con una especialización en derecho constitucional y un máster en derecho internacional, con énfasis en derecho internacional público de la Universidad Externado de Colombia.

Asesora y consultora de diferentes organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, de derechos humanos y de entidades del Sistema de Naciones Unidas.

Participó en procesos de elaboración de normativas para la inclusión de políticas públicas en beneficio de los pueblos indígenas como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y en la elaboración de informes de seguimiento sobre los avances de la política de restitución de tierras a la Corte Constitucional, al igual que en la formación de jueces de restitución de tierras y autoridades étnicas en Colombia.

Coordinó el Observatorio Jurídico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y ha sido consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) para promover acciones contra la erradicación de la mutilación genital femenina, así como la eliminación de prácticas nocivas contra la salud de las mujeres y niñas indígenas en Colombia con las instituciones del Estado colombiano y los pueblos indígenas.

Las víctimas del conflicto en Boyacá hablaron tras la designación

Las víctimas del conflicto armado en Boyacá, se pronunciaron tras la designación de la nueva directora de la unidad para las víctimas del gobierno de Gustavo Petro, e indicaron que es amplia la 'cuenta de cobro' que tienen desde esta region del país.

Escuche la voz de las víctimas

En Boyacá, los voceros de las casi 47.000 víctimas de conflicto armado, le piden a la nueva funcionaria, que dialogue con ellos, pues han sido relegados de la dinámica de dicha unidad en años anteriores.