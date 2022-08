Lideresa de la Sierra vive un dilema con vehículo dispuesto por la UNP

Hilary Sánchez, líder social y defensora de Derechos Humanos de la vereda Santa Clara, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada en el municipio de Fundación, Magdalena, señala que desde el pasado 30 de noviembre, tras recibir amenazas en su contra, recibió un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, y precisa que desde ese momento comenzó su dilema.

"Recibí el esquema 30 noviembre 2021 e inicio el dilema, el 9 de diciembre el vehículo que me asignaron empezó a presentar fallas, luego el 2, 7, 12, 15 de enero se varó", dijo Hilary, quien continúo precisando que el "13 y 23 de abril ocurrió lo mismo, al igual que el 27, 29, 14 de mayo y los días 14 y 29 de junio", dijo Hilary.

Afirma que el pasado 14 de julio se dirigía junto al esquema de seguridad hacia Valledupar donde tenía un evento sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y en el camino se le salió una llanta al vehículo.

"Íbamos para una reunión en Valledupar y en la vía Fundación - Bosconia se le salió una llanta, gracias a Dios y al conductor de la UNP que supo cómo reaccionar no pasó a mayores", afirmó la Defensora de Derechos Humanos.

La líder Hilary Sánchez señala que presenta más riesgo de muerte por la asignación de este vehículo en malas condiciones que por las amenazas que ha recibido, indicó que "no es una situación que solo me esté ocurriendo a mí y que no es ajena a muchos líderes sociales del país".