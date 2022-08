Corte de agua en el norte de Bucaramanga

Desde las 8:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. una parte del norte de Bucaramanga no tendrá servicio de agua potable. Se estima que son más de 15 mil personas las que durante 10 horas no contarán con el suministro del líquido.

Los sectores afectados serán: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de junio, Altos de Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga l y ll, Hospital del Norte y Tejar del Norte.

El Acueducto Metropolitana de Bucaramanga informó que el corte de agua obedece a un mantenimiento preventivo en las redes de distribución del norte de Bucaramanga.