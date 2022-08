Fiscalía imputará cargos a enfermeras por muerte de bebé en Hospital la Misericordia

El director seccional de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez, anunció que se le imputarán cargos a dos funcionarias del Hospital la Misericordia en Bogotá por suministrarle una sobredosis de medicamentos a la pequeña Saray Sofía Godoy de nueve meses que le causó la muerte.

“Hubo un presunto error en la administración de un medicamento de hidroxicina, lo que aumentó el riesgo permitido por la violación de la norma de cuidado, violación del deber objetivo de cuidado de administrar adecuadamente el medicamento. Esto se materializa con la muerte de la menor” manifestó el director.

El fiscal manifestó que tanto la auxiliar de enfermería como la enfermera del hospital tienen responsabilidad en este lamentable hecho.

“Ambas personas ostentan una especial posición de carácter por asunción lo que significa que este error adverso tiene reprochabilidad penal” dijo Martínez.

De acuerdo con las autoridades, Saray Sofía ingresó al hospital por un problema en la piel, para lo que debían suministrarle tres miligramos de hidroxicina. Sin embargo, la dosis que le pusieron fue de 100 miligramos, y esto le ocasionó la muerte.

En diálogo con Caracol Radio, la madre de la menor, Yiseth Godoy espera que estas personas asuman su responsabilidad y error que, como ella lo asegura, le quitó la vida a su pequeña hija.

“Solo queremos justicia, que paguen, a mi hija le causaron mucho daño allá, ella fue muy fuerte, la muerte de mi hija no fue fácil porque luchó demasiado. Esto no devolverá a mi hija, pero quiero que se haga justicia y que no se quede en la impunidad, porque los errores se deben pagar, tanto las personas implicadas como el hospital".