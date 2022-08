Presentan demanda que busca suspender cobros retroactivos de Afinia

Reynaldo Tovar Carrasquilla, representante Legal de la Veeduría Transparencia Caribe instauró una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de la Resolución CREG 010 de 2020, por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe y la Resolución CREG 079 de 2021, en donde se le otorga facultades a la empresa Afinia a realizar cobros retroactivos de años anteriores a su entrada en operación.

Según el veedor, la demanda de nulidad pretende suspender los cobros que está adelantando la compañía correspondiente a facturas que fueron emitidas por el anterior operador de energía Electricaribe. De acuerdo con Tovar, la resolución 079 de la CREG viola flagrantemente la constitución y transgrede la ley de servicios públicos (ley 142).

“La ley 142 que establece en su artículo 150 que las empresas de servicios públicos solo pueden cobrar al cabo de cinco meses de haber entregado la factura. No puede en este caso Afinia cobrar tarifas anteriores a cinco meses de haber expedido la factura, lo cual quiere decir que si el anterior operador Electricaribe no las cobró, Afinia no puede hacer estos indebidos o ilegales cobros”, explicó.

Por su parte, el veedor dice que la ley 142 también establece en su artículo 92 que no se permitirán alzas en las tarifas destinadas para la recuperación de pérdidas patrimoniales.

“Afinia está recuperando pérdidas materiales con el incremento de las tarifas y eso no lo permitiremos. No permitiremos que estos abusos se sigan cometiendo”, aseveró.