300 uniformados buscan evitar la explotación sexual infantil en Cartagena

Con su lema no a la trata de personas, explotación sexual comercial en NNA y no al turismo sexual, “prevenir es lo primero”, 300 uniformados (documentólogo, investigadores, inteligencia policial etc.) iniciaron controles masivos en establecimientos, parques y zonas de afluencia en la ciudad.

En esta actividad, se destaca el compromiso institucional para el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes y mujeres para que no sean víctimas de los delitos relacionados con la explotación sexual.

La estrategia estará integrada por operativos, actividades y controles que permitan normalizar, llevar seguridad y tranquilidad a residentes y visitantes de la zona histórica. Las intervenciones contemplan controles al ejercicio de la explotación sexual comercial, a través de:

Registro a personas y consulta de antecedentes, tendremos personal especializado de SIJIN, documentólogos para verificar la legalidad de los documentos.

Perifoneo, con un megáfono y parlantes con el fin de reproducir mensajes de prevención con relación a la trata de personas y turismo sexual.

Sensibilización a locales y turistas sobre los delitos de la explotación sexual. Mediante volantes, explicando los delitos asociados a esta actividad.

“Eso No Va” prevenir es lo primero

Es una estrategia que consiste en destacar las actividades encaminadas a prevenir y contrarrestar la trata de personas, ESCNNA y turismo sexual en el centro histórico con el fin de recuperar lugares turísticos que vienen siendo afectados por los delitos relacionados que afectan la convivencia.