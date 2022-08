Con arma de fuego asaltaron a pasajeros en un bus de Rápido Duitama

Caracol Radio recibió la denuncia de Liliana Plazas quien confirmó el asalto de más de 30 pasajeros, en el sector de Briseño, quienes transitaban en un bus de Rápido Duitama con ruta Bogotá – Sogamoso, tres 3 hombre a mano armada hurtaron las pertenencias de los viajeros.

“La mayoría tomamos el bus saliendo de Bogotá, el bus paro en Briceño donde se subieron tres hombres y un poco más adelante, donde no había señal, sacaron armas de fuego, nos encañonaron a todos, nos robaron celulares, computadores portátiles, billeteras y joyas. Golpearon a tres señores, uno lo lastimaron en la cabeza con el arma”, explicó Liliana Plazas.

Liliana Plaza, oriunda de la ciudad de Tunja afirmó que los hechos habrían ocurrido sobre las 7:30 p.m. Los delincuentes escaparon en medio de la vía; tras el hurto el bus finalizó su recorrido en el peaje El Roble, donde las autoridades llegaron al sitio.

“A mi esposo le robaron el celular, afortunadamente él abrió la billetera y como no tenía plata no se llevaron nada más, estaban tan nerviosos que no se dieron cuenta de mi celular, cuando pasaron yo la alcancé a esconderlo. Ellos nos decían que no podíamos levantar la mirada entonces no vimos bien donde se bajaron, solo sé que estamos en una zona sin señal. La Policía nos dijo que debíamos realizar el denuncio en Briceño”, expresó Liliana Plazas.

La empresa transportadora Rapido Duitama confirmó los hechos. Caracol Radio intentó comunicarse con las autoridades de la jurisdicción, sin embargo, no fue posible.