¿Qué información se tiene del solado huilense secuestrado en Arauca?

“Nos han informado que ya la demanda fue interpuesta ante la Fiscalía, y que los organismos humanitarios como la Cruz Roja iniciarán diálogo con el ELN para lograr su liberación” afirmó María Cabezas en diálogo con Caracol Radio desde este departamento.

La familia del uniformado del Ejército de 28 años Gustavo Acosta Anacona oriundo de San Agustín, Huila; quien fue secuestrado el pasado sábado 13 de agosto en Arauca, dice que hasta el momento han mantenido contacto directo con el coronel encargado de la base del Ejército en Tame, Arauca donde fue plagiado.

Aunque hasta el momento no han tenido contacto con el uniformado, ni conocen sobre su estado de salud, afirman que confían en lo que se ha informado a través de comunicados emitidos por el ELN, donde se indica que Acosta Anacona y su compañero se encuentran vivos y que se les están respetando sus Derechos Humanos.

“Hemos estado en constante comunicación con la madre de Gustavo, hemos recibido apoyo psicológico, espiritual por parte del sacerdote del municipio de San Agustín quien también ha estado acompañándonos en este momento tan difícil” expresó la familiar del militar.

Los padres de Gustavo aún en su avanzada edad y no muy óptimo estado de salud se encuentran afrontando la situación, “estamos entregados a la oración, con la fe en Dios que esto va a pasar, queremos que el sepa que estamos acompañando a sus padres, al tiempo que sabemos noticias ellos se van sintiendo mejor”.

La familia de Gustavo Acosta Anacona desde el Huila hizo un llamado al ELN para que pronto le regresen la libertad al joven, “queremos hacer un llamado a construir un país desde el diálogo la buena comunicación y no desde el secuestro, es muy doloroso para las familias vivir entre la zozobra de no saber sobre su familiar, y no debemos pasar por esto para construir un nuevo país”.

Este sábado 20 de agosto, la familia del militar está convocando a una velatón en la Plaza Cívica del municipio de San Agustín a partir de las 6:00 de la tarde, para pedir por la libertad y vida del joven.