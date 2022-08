Víctimas relataron como sobrevivieron a la masacre de la Gabarra

La Comisión de la verdad realizó en Cúcuta una jornada de reconocimiento en el cual se presentaron tres grupos de víctimas de las Farc , entre ellas las familias y sobrevivientes de la masacre de la gabarra, ocurrida el 15 de junio de 2004.

El relato de uno de los sobrevivientes del suceso cuando un grupo de hombres del Frente 33 de las Farc llegó a la finca ubicada en el cerro Pico de Águila, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander y asesinaron a 34 campesinos.

Para los sobrevivientes este proceso es importante porque pocos se centran en las víctimas de la desaparecida guerrilla, en especial en esta masacre que piden no quede en el olvido.

“Mirarlos a la cara, porque yo no pensé que eso fuera posible, llegar a encontrarnos y gracias a Dios y todo por haberme salvado y darme la fortaleza de estar en estos momentos aquí para que sus familiares supieran la verdad de que había pasado con sus familiares”.

Explicó como fue el momento de reencontrase con sus victimarios, “fue doloroso, la verdad dolorosa porque saber y vivir lo que vivimos, pero siempre he dicho que la verdad sana, por fuerte que sea sana”.

Señaló que reconstruir su vida ha sido un proceso bastante difícil, pero que gracias a estos espacios se logra un importante paso a la reconciliación.

En el proceso también se conocieron los relatos de otros hechos ocurridos en el área metropolitana de Cúcuta, por parte de los paramilitares, en el marco de la violencia de grupos armados que desde el año de 1985 dejaron más de 5 mil personas desaparecidas.

Norte de Santander se ubican en el tercer lugar de los departamentos con mayor número de casos de personas desaparecidas, cinco mil personas, de las cuales muchas siguen en los registros de la unidad de búsqueda y en la voluntad de sus familias, que reconocen que esto es un proceso que sigue encontrando obstáculos.

“Porque muchas de las personas que podían contarnos realmente la verdad ya no lo pueden hacer, ya no están y eso es algo que siempre me va a doler inmensamente con el proceso de justicia y paz, porque si los que llevaron el proceso de justicia y paz, se hubiesen sentado y querido escuchar a los responsables y realmente escuchar a las víctimas, muchas familias ya hubiesen tenido una respuesta a sus preguntas, ya hubiesen tenido la oportunidad de sanar más profunda”.

Las amenazas, la revictimización y la muerte de quienes tienen la verdad sobre sus seres queridos, son parte de estas dificultades.

El resurgimiento de estos grupos agudiza el proceso que adelantan en los territorios como Juan Frio y el Catatumbo.