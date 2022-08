¿Cómo van las ventas de vivienda y el sector inmobiliario en Boyacá?

En lo corrido del año se ha comercializado un volumen de viviendas superior al promedio histórico pre pandemia en Boyacá.

Las cifras del mercado inmobiliario en Boyacá

De acuerdo con Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol, el buen comportamiento comercial del sector constructor se debe en gran medida al desempeño del segmento de la vivienda de interés social (VIS).

El 72% de las ventas registradas en los primeros siete meses del año corresponden a viviendas de menos de 135 millones de pesos y en total se han comercializado 1.210 unidades habitacionales, valoradas en 160.350 millones de pesos.

Ana Elvia Ochoa, gerente de Camacol Boyacá y Casanare, sostuvo que “lo anterior refleja la confianza de los hogares boyacenses para invertir en vivienda, aseguró Ana Elvia Ochoa, gerente de Camacol Boyacá y Casanare: solo en julio se vendieron 233 unidades, 164 VIS y 69 No VIS”.

La oferta de vivienda en Boyacá asciende a 1.828 unidades, 1.164 del segmento VIS y 664 del segmento No VIS. Esta oferta está reunida en 82 proyectos (39 VIS y 43 No VIS). Por ciudades, la mayor participación la tiene Tunja con 964 unidades (39 proyectos), le sigue Duitama con 384 unidades (16 proyectos), Sogamoso con 323 unidades (13 proyectos) y Paipa con 157 unidades (6 proyectos).

Mercado de vivienda en principales ciudades de Boyacá

La dinámica de los segmentos de precio medio y alto del mercado reportan un ajuste con relación al 2021: se reportan 462 unidades comercializadas (24 menos que un año atrás y ajuste del 4.9%) con una inversión de los hogares boyacenses cercana a los 127.000 millones de pesos.

Tunja aportó el 53,9% de las ventas, con 902 unidades, 596 VIS y 306 No VIS.

Duitama aportó el 18,1% de las ventas, con 303 unidades, 209 VIS y 94 No VIS.

Sogamoso aportó el 16,7% de las venas con 280 unidades, 241 VIS y 39 No VIS.

Paipa aportó el 11,1 % de las ventas, con 187 unidades, 164 VIS y 23 No VIS.

Nuevos proyectos de vivienda

En lo corrido del año han salido al mercado 1.219 unidades de vivienda, 600 unidades menos que el mismo periodo de 2021, lo que representa una contracción del 33%. Esto es un reflejo de la incertidumbre del mercado, en la cual los empresarios están a la expectativa de las políticas del nuevo Gobierno en materia de vivienda. A medida que se absuelvan dudas respecto a impuestos y subsidios, se verá una recuperación en este indicador.

De estas 1.219 unidades, 964 son viviendas VIS y 255 No VIS. Por ciudades, Tunja registró el mayor número de lanzamientos con 660 unidades (494 VIS y 166 No VIS) y las ciudades de Paipa, Duitama y Sogamoso reportaron 157 unidades (244 VIS y 158 No VIS).

Proyectos en marcha

Se reporta la iniciación de 486 unidades que iniciaron construcción en lo corrido del año, 263 unidades VIS y 223 No VIS; de estas unidades, 216 están en Tunja, 140 en Duitama y 130 en Sogamoso.

Oferta de vivienda

