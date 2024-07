“El PNN los Nevados no necesita tus huellas”, la estrategia de Caldas para cuidar los ecos

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Paula Andrea Loaiza Cruz, secretaria de Medioambiente de Caldas planteó que “el Parque Nacional Natural los Nevados no necesita tus huellas”, es una campaña que busca orientar al turista sobre la responsabilidad de visitar lugares estratégicos, un manejo adecuado de residuos sólidos, recoger residuos de manera adecuado, además, dijo que la campaña va enfocada a que la gente haga un turismo contemplativo y no de contacto, “mucha gente quiere ir y tocar un frailejón y no dimensionan el impacto que esto tiene en las plantas de páramo”.

Resaltó que los ecosistemas estratégicos son para contemplar y no para sustraer plantas de los ecosistemas, “queremos que, si quieren seguir contemplar esos lugares, hay que ser responsables y cuidarlos. Es no tocar, es aprovechar bienes y servicios y más aún cuando es sujeto de derechos que corresponde a toda la comunidad e instituciones para preservarlo”.

Por último, dijo que instituciones, alcaldías y Corpocaldas hacen una campaña de monitoreo para controlar y evitar que se dé aglomeración de personas y se obstaculice la única vía de evacuación posible ante erupción volcánica, “un volcán en alerta amarilla que nos indica que es activo”.