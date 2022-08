Pico y placa en Bogotá este miércoles 17 de agosto: así será

El pico y placa de la ciudad está determinado por el Decreto 002 del 2022, con este se busca no solo regular el tráfico de la ciudad, para que no sea tan congestionado, si no también cuidar y promover el cuidado por el medio ambiente. De esta manera, el pico y placa de Bogotá comienza en días hábiles a las 6:00 am y termina a las 9:00 pm para vehículos particulares.

Siendo así, el pico y placa para este miércoles 17 de agosto es para aquellos vehículos particulares en los que sus placas terminen en los números 1, 3, 5, 7 y 9 es decir, los autos con placas terminadas en impar no podrán movilizarse con normalidad, mientras que lo que tengan placas terminadas en 2, 4, 6, 8, y 0 podrán transitar sin problema.

Por otra parte, las personas que deseen evitar la medida para utilizar su carro pueden pagar el pico y placa solidario; o movilizarse con más de tres personas en vehículo eléctrico. En caso de que desee evitar el pico y placa puede realizar el proceso de registro por medio de: www.movilidadbogota.gov.co.

Recuerde que el pico y placa solidario es un permiso que puede utilizarse para evitar el pico y placa y que este se puede solicitar por un día, un mes o hasta seis meses. La intención de este es recaudar fondos para el sistema de transporte público. Sin embargo, la tarifa que las personas pagan para poder evitar el pico y placa varía dependiendo de las características del vehículo.

Finalmente, en caso de que incumpla con el pico y placa recuerde que podrá ser multado por una suma de $ 468.500. Además, el auto será inmovilizado y transportado a los patios.