Denuncian que ya van más de 10 días de combates en Balboa, Cauca

Los habitantes del municipio de Balboa, en el sur del Cauca, denunciaron que continúan los fuertes combates en la zona rural y aseguraron que van más de 10 días de alteraciones de orden público.

Los choques se registran con mayor intensidad en los sectores de La Bermeja, Pureto, Plan Grande, Cabuyos, La Planada y mantienen confinadas a más de 1.000 personas, mientras que otras 500 siguen desplazadas y refugiadas en la cabecera municipal.

Desde hace más de 10 días este es el panorama en zona rural de Balboa, Cauca.



Disidencias de Farc, estructuras Carlos Patiño y Segunda Marquetalia, se disputan el control del territorio.



Un líder social que solicitó la reserva de su identidad, expresó su preocupación por la delicada situación de orden público que se registra desde hace 11 días, por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, estructuras Carlos Patiño y Segunda Marquetalia.

El dirigente lamentó que a pesar de los riesgos en los que se encuentran los habitantes, no ha habido una reacción contundente del Gobierno Nacional para restablecer el control.

En las últimas horas también se indicó que dos viviendas fueron incineradas.

“La importancia se la llevó el norte del Cauca, porque nos ganan en participación política, nos ganan en organización, con el tema de tierras que es importante y hay que solucionarlo, pero allá no se están dando plomo ni han sido desplazadas más de 500 personas”.

A esto se suman las amenazas de las que han sido objeto algunos funcionarios quienes han salido de la zona para evitar acciones violentas en su contra.

El Comité Humanitario de Balboa convocó a todas las fuerzas vivas del municipio a un encuentro en el coliseo en el que se analizará la situación y plantearán posibles soluciones.