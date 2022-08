Aumentan los delitos cibernéticos en Risaralda

Desde hace algunos días, desde la Fiscalía General de la Nación, han emitido alertas sobre el incremento de delitos por medio de canales digitales en los que la entrega de información personal, financiera y otros datos confidenciales, es el principal factor que facilita la comisión de estos actos delictivos.

El secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, hizo un llamado a la ciudadanía a tener las precauciones necesarias con la información que se comparte en redes sociales y canales digitales y a denunciar ante la Policía Nacional cualquier situación fuera de lo común.

"En esto no se puede dar papaya, no se le puede dar la clave de la tarjeta débito o crédito a cualquier persona, no se puede salir cadenas de oro a las calles en sitios solos y oscuros, no se puede presumir por redes sociales los lujos y de como vive, ya que hay gente especialista en delitos cibernéticos y en están atentos a ese tipo de cosas. El llamado es tomar las recomendaciones de la Policía y a tomar las medidas de precaución como no dejar la casa sola, no decirle a las personas que se va de paseo", manifestó el secretario.

Pese a este llamado, las mismas personas que han sido víctimas de estos delitos, han manifestado las dificultades para establecer una denuncia formal ante la Policía o la Fiscalía, pues las respuestas no son oportunas ni asertivas y finalmente, su situación no es resuelta.





