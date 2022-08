11 mil estudiantes de UniCartagena lograron condonación de sus matrículas /

Muchos estudiantes de la Universidad de Cartagena aplican a sus carreras con el objetivo de cumplir un sueño, ser los profesionales de sus familias, como es el caso de Joselyn Pájaro, una estudiante de segundo semestre de Comunicación Social que luego de haber obtenido su cupo en la institución, encontró en la matrícula cero otorgada por el Gobierno Nacional, una posibilidad de estar un paso más cerca de su sueño profesional.

Sin embargo, en medio de su alegría se encontró un obstáculo, a pesar de haber sido beneficiaria de la matrícula cero durante la pandemia sin embargo Joselyn fue uno de los tantos estudiantes que se vieron afectados al haber sido excluidos del beneficio sin razón aparente como ella lo explica “se dio el reporte de los que eran beneficiarios y los que no eran beneficiarios, sin embargo, también hubo una lista de inconclusión de chicos que sí eran o no eran, o sea, estaban en el stand by y entre esa lista estaba yo”

Muchos de los estudiantes que inicialmente habían sido beneficiarios de este programa de Matrícula Cero y que posteriormente fueron excluidos, por no cumplir los requisitos o como en el caso de Joselyn sin razón aparente, se encontraron con el pago total de los dos periodos académicos del año 2022; de los cuales en muchos casos llegaba a tener un valor de un millón de pesos o más, como lo manifestó Joselyn y quien asegura no le hubiera sido posible pagar este valor debido a la situación económica en la que se encuentra su familia.

Para fortuna para ella el último día habilitado para realizar el pago de la matrícula ordinaria se le actualizó el comprobante de pago que le permitía pagar solamente la estampilla y los derechos pagando un total de $27 mil pesos “La verdad es que fue un alivio y una gran ayuda porque eso me permite seguir estudiando, es un gran aporte para mí como estudiante porque la verdad mis padres no tienen los recursos abundantes, no son empleados fijos de una empresa,o sea ganan del diario.”

Desafortunadamente no todos los estudiantes contaron con la misma suerte que Joselyn y algunos en medio de la espera lograron realizar el pago normal de sus semestres. Con el objetivo de seguir cumpliendo con lo prometido a la comunidad estudiantil, los directivos de la institución y los representantes estudiantiles empezaron a trabajar para brindar alternativas y soluciones a todos estos estudiantes que así como Joselyn se encontraban en esta situación.

¿Cuáles fueron las alternativas de la Universidad de Cartagena?

Gracias a este trabajo en conjunto entre las directivas de la Universidad de Cartagena encabezadas por el rector Willian Malkún Castillejo quien presentó la propuesta al Consejo Superior extraordinario realizado el pasado 14 de julio, aprobando la decisión por única vez de hacer la condonación de la matrícula financiera del periodo académico 2022-1 de los estudiantes excluidos de la Política de Gratuidad en la Matrícula - Programa Matrícula Cero, a través del Acuerdo N° 18.

Según explica este Acuerdo, la Universidad de Cartagena postuló a 11,285 estudiantes al programa de Matrícula Cero, de los cuales el Ministerio de Educación solo benefició a 10.030 de estos estudiantes, dejando por fuera del programa a 1.225, quienes aparentemente no cumplían con los requisitos necesarios, por lo que les correspondía asumir el pago de la matrícula del periodo 2022-1, además, del pago de la matrícula financiera del periodo 2022-2.

Esta condonación representa para los estudiantes y sus familias un alivio en medio de la recesión económica generada por la pandemia que suscitó a nivel mundial, como lo fue para Joselyn y muchos otros estudiantes en esta misma situación “Que yo sea beneficiaria de matrícula cero es una bendición para mí porque yo sé que me permite avanzar en mi carrera y la verdad es que estoy agradecida con el Ministerio de Educación, con la universidad, con los representantes estudiantiles, con todos los que hacen parte de este órgano importante de la universidad, porque gracias a ellos que fueron la voz de todos los estudiantes, como en mi caso, que no habíamos podido ser beneficiarios por el reporte pudieron encontrar una forma de seguir apoyando a muchos estudiantes de pocos recursos”, puntualizó la estudiante.