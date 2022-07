4.000 Vacunas contra el COVID-19 se vencieron en Armenia

Hoy se vencen miles de vacunas contra el COVID-19 en Armenia por no aplicación del biológico en esa ciudad.

La noticia fue confirmada por la secretaria de salud de la capital del Quindío, Lina Gil que explicó que desafortunadamente 4000 dosis de Pfizer que se vencen hoy.

Contexto: 110.000 Vacunas contra el COVID-19 vencerán en el mes de julio en Quindío

La funcionaria expuso los factores por los cuales estas vacunas se vencen “lo primero es que el relajamiento de las medidas por parte de los ciudadanos que no acuden a vacunarse, segundo que como ya no exigen el carnet entonces los ciudadanos por voluntad no acude a las jornadas de inmunización”

Pero además agregó que estas vacunas fueron recibidas hace 20 días y añadió “dejamos en claridad que debido al ritmo de vacunación no íbamos a cumplir a pesar de las jornadas que se han llevado a cabo en centros comerciales, barrios y otros espacios y los volúmenes no daban para aplicar esos biológicos”

En la semana del 20 al 26 de julio se aplicaron 7.239 vacunas, para sumar un total de 1.091.554 dosis aplicadas en los 12 municipios del Quindío de las cuales 632.170 en Armenia.