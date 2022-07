Víctima de sacerdote pide justicia

Hoy con diecinueve años de edad y quien fuera acolita a sus 12 años del Padre Aníbal Marcial Belalcázar Rodríguez Párroco del Señor de los Milagros en la Ciudad de Ipiales, recuerda con estupor el miedo que sintió cuando éste la amenazaba de denunciarla por robarse las limosnas.

Detrás de esta intimidación se ocultaba un chantaje para que la menor no diera aviso de los abusos que el sacerdote presuntamente cometía en su contra, aprovechando la cercanía de la niña a la Parroquia y de los momentos que a solas a veces tenía con ella.

Caracol Radio habló con la víctima quien relató cómo durante mucho tiempo guardó silencio, el cual rompió cuando decidió contarle a su familia lo que había ocurrido en los años 2013 y 2014 y posteriormente denunciar al Párroco, razón por la cual La Fiscalía 25 seccional de Ipiales hizo efectiva una orden de captura por el delito de acceso carnaval abusivo en el año 2020.

En su momento la Diócesis de Ipiales aseguró que el sacerdote se había presentado ante la justicia de manera voluntaria y que se adelantaría la investigación correspondiente para determinar la sanción Eclesial a la que haya lugar, la cual hasta ahora no se conoce por parte de la joven ni su familia.

La víctima asegura que en varias oportunidades ha sido contactada para ser reparada económicamente a cambio de retirar la denuncia e incluso cambiar su versión, sin embargo, precisa que lo único que desea es que se haga justicia y que su agresor pague por lo que hizo.

“No quiero que este caso quede impune, el sacerdote abusó de mi sexualmente cuando tenía doce y trece años, me hizo mucho daño, son cosas que nunca se olvidan, porque quedan marcadas en el alma, además el daño también es para mi familia, ellos también sufren por mi. Él no debe estar en la calle nunca más, debe estar en donde se encuentran quienes hacen daño a niños inocentes: en una cárcel, detrás de unas rejas, pagando por lo que hicieron. Este caso nos ha causado mucho sufrimiento, muchas lágrimas a mi familia como a mí, esto no merece quedar en el olvido, como si fuese algo que no haya y este costando mucho dolor”.

El sacerdote será llevado este jueves 28 de julio a juicio oral, luego de algunos aplazamientos que hacen temer a la víctima y a su defensa que se pueda generar un vencimiento de términos que favorezcan al presunto agresor.