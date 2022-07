Capturan a presuntos secuestradores de un joven en Putumayo

En las últimas horas las autoridades de policía del departamento de Nariño confirmaron la captura de tres hombres quienes estarían involucrados en el secuestro de un joven oriundo del municipio de Santiago en el Putumayo.

De acuerdo al reporte entregado por el teniente coronel, Julio Alexander Olaya, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de Nariño, el operativo se efectuó en el kilómetro 19, de la vía a Santiago, jurisdicción de la ciudad de Pasto, en el que se logró el rescate del joven.

La víctima sería un estudiante de ingeniería civil quien le relató a los uniformados de tránsito que justo cuando iba a entrar a su casa, en el municipio de Santiago, en Putumayo, un grupo de delincuentes lo abordó y se lo llevó a la fuerza.

“Ellos me dicen que colabore, que no intente hacer nada tonto. Después me ingresan al carro a la fuerza y me amordazan y me amarran de pies y manos. Ellos no fueron específicos con la suma de dinero, pero sí querían hablar con mi familia y negociar algo a cambio de mi libertad”, Según contó a los uniformados.

En el puesto de control los policías de tránsito observaron anomalías y la actitud nerviosa de los hombres por lo que a la hora de inspeccionar el vehículo, encontraron al estudiante atado de pies y manos.

Por estos graves hechos, las autoridades procedieron a su captura y posterior presentación a estrados judiciales por lo que finalmente fueron enviados a la cárcel señalados del delito de secuestro.