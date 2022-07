Policías recibieron unos 3000 dólares: mujer grabada en balcón de Cartagena

Siguen los comentarios sobre el hecho protagonizado por una pareja en el centro histórico de Cartagena, que fue sorprendida por transeúntes teniendo relaciones sexuales en un balcón.

Más allá de los cuestionamientos sobre el encuentro que terminó siendo no tan íntimo, se han conocido nuevas revelaciones alrededor del procedimiento policial, que hablan sobre un presunto acto de corrupción donde habrían participado dos integrantes de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En diálogo con Caracol Radio Emily Barrios, la mujer que fue captada en video, expresó que dos patrulleros de la policía llegaron hasta el lugar de los hechos con el fin de sacarle dinero a la situación, y con algunas amenazas que podrían impedir el retorno a su país del estadounidense que acompañaba a la chica, habrían recibido una importante suma.

“Ellos dos quisieron adueñarse de la situación para lucrarse, no podría dar una cifra exacta pero fue aproximadamente 3.000 mil dólares. Nunca hicieron en el momento un comparendo ni nada por el estilo, simplemente llegaron con el fin de ganar dinero y lo consiguieron; entregamos para que no pasara a mayores y seguir la fiesta, por eso no le vimos tanto problema ni pensamos que fuera a llegar tan lejos”, aseguró la joven de 22 años nacida en Santa Marta.

Por su parte, desde la institución no se dado cuenta sobre una investigación disciplinaria sobre el particular. Se estudian acciones penales sobre los funcionarios.