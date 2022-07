La tiranía y la violencia no es el camino: Gobernador de Antioquia

En el discurso de la celebración del Día de la Independencia, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, le envió un fuerte mensaje al Clan del Golfo, al que le aseguró que el camino de la violencia y la tiranía no los conducirá a nada.

El mandatario seccional agregó que se deberán someter a la justicia o la Fuerza Pública se encargará de hacer cumplir el orden en Antioquia y Colombia.

"Quiero enviar un mensaje a los miembros de ese grupo criminal, claro y que comparte todo el pueblo antioqueño y colombiano. Ese no es el camino, el camino de la violencia, de la tiranía no fue el camino hace 212 años y no es el camino de Antioquia y Colombia"