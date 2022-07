“Lo del aeropuerto Perales raya con la vergüenza”: Édgar Rodríguez

No para la inconformidad en Ibagué por la ausencia de espacios comerciales en el aeropuerto Perales. Cerca de dos años se completaron sin la posibilidad que los viajeros puedan adquirir alimentos o alguna bebida.

Hoy el terminal aéreo de la capital del Tolima continúa con los locales comerciales cerrados generando un panorama desolador en esta estructura que fue objeto de una millonaria inversión 5 años atrás.

“Lo del aeropuerto Perales raya con la vergüenza y da rabia que el tiempo pasa y no hay respuestas. Ahora no se tiene director en propiedad en la Aerocivil y la infraestructura se va deteriorando. No se ve una solución pronta para lograr que algunas firmas abran sucursales en la terminal aérea”, dijo el presidente del Grupo Empresarial del Tolima, Edgar Rodríguez.

El dirigente gremial planteó que la institucionalidad local y regional a través de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima pueden lograr un convenio interadministrativo con la Aeronáutica Civil y gestionar unos espacios para los emprendedores o una modalidad de Tienda Tolima que permita tener una oferta de alimentos y recordatorios de la región.

Igualmente, es importante plantear algunas invitaciones a la región de nuevas aerolíneas que permitan mejorar la conectividad área de la ciudad. Hoy solamente cuenta con vuelos directos a Bogotá a través de la aerolínea Avianca y Medellín con EasyFly.