Renuncia ponente de proyecto de catastro multipropósito

La renuncia del concejal ponente del proyecto de acuerdo sobre el catastro multipropósito vuelve a generar preocupación en la ciudadanía con relación al futuro de esa iniciativa y que tendrá repercusiones en los contribuyentes.

El dirigente político Nelson Ovalles dijo a Caracol Radio que las motivaciones se derivan de la falta de respuesta de la administración a las inquietudes que rodean este ambicioso proyecto y que aún no están claras.

"El tema está en entregar 20 mil millones de pesos para el proceso que no está claro, que hay dudas y situaciones que no han tenido respuesta y que pareciera ser que asiste un interés por darle vía libre, pero a pupitrazo limpio".

Precisó que "he sugerido a la administración que deje al nuevo gobierno la decisión final en la aplicación del mismo, para no improvisar y realizar un proceso transparente y no apunta de improvisadas o sin un verdadero conocimiento y profundidad del tema que sería siendo riesgoso para los ciudadanos".

Indicó además que "he sido claro con el alcalde teniendo en cuenta las discusiones que se han abierto y las inquietudes que han surgido y en las que no hemos encontrado respuestas que se ajusten a los requerimientos de un tema tan trascendental importancia para los cucuteños".

Dijo, además, que "así como están las cosas esta medida sería de efecto nocivo en los hogares cucuteños, que atraviesan momentos muy difíciles en materia económica con todas las repercusiones que por diferentes efectos sociales ha tenido la ciudad".