Se cumplen 3 meses de suspensión de obras del Plan Bicentenario de Tunja

El Plan Bicentenario de Tunja es un proyecto que dio inicio en el año 2016 con un valor presupuestal de 5.718 millones de pesos, para la restauración de vías e inmuebles de la ciudad, sin embargo, falta por culminar obras de infraestructura en la Plazoleta San Francisco, la carrera 10 entre calles 18 y 13, y calle 19 entre carrera 12 y 12 A; el representante del Consorcio SAGA – Chávez, Ariel Castillo afirmó que “en este momento tenemos el contrato suspendido hace 3 meses”.



“El contrato ya tiene un avance significativo en las vías en lo que corresponde la carrera 10 entre calles 13 y 18, quedan pendientes los cruces, lo que nosotros en la ingeniería le llamamos los pompeyanos. En este momento estamos esperando un ajuste administrativo, que ha lleva bastante tiempo y que lo aprueba la mesa técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que hace parte de la Gobernación de Boyacá”, explicó el representante del Consorcio SAGA – Chávez, Ariel Castillo.

Ariel Castillo sostuvo que los recursos al provenir de regalías, obligatoriamente tienes que ser reguladas las modificaciones durante las obras, y ante nuevos ajustes, deben de estar concertados, verificados y aprobados por el OCAD, para poder avanzar con el Plan Bicentenario.

“Tenemos ajustes en la carrera 10 entre las calles 21 y 25, vamos a realizar la intervención de los andenes, inicialmente no se tenía contemplado, pero técnicamente por temas de aguas lluvias tenemos que hacer intervención de estos y estamos a la espera del OCAD”, indicó el representante del consorcio.

Finalmente, Castillo manifestó que han tenido ajustes en la Plazoleta San Francisco que se encuentra cerrada por una polisombra y va a ser reemplazado por barandas, que inicialmente no se tenía contemplado, “de igual manera tenemos unas nuevas baterías de baños, que no han sido aprobadas por regalías, y no podemos poner en funcionamiento. Una vez sean avaladas haremos la intervención de todos los capítulos que tenemos presentes, y que podría tardar alrededor de 6 meses”, expresó.