Cerca de 9.000 empresas no renovaron su matrícula mercantil en el Huila

La renovación de la matrícula para persona natural, empresa unipersonal y sociedades comerciales o la renovación de la inscripción para el caso de entidades sin ánimo de lucro es un trámite que debe adelantarse anualmente dentro de los tres primeros meses.

Sin embargo, en el departamento del Huila hubo miles de empresarios que no hicieron la renovación debido a diferentes factores.



Lina Marcela Carrera directora de innovación de la Cámara de Comercio del departamento, explicó que a corte del mes de junio existen 33.923 empresas vigentes, sin embargo, 8.500 no hicieron la respectiva renovación la cual vencía el pasado mes de marzo.

Factores como secuelas de la pandemia, falta de recursos, cambio del modelo de negocio entre otros fueron algunos de los casos, además.

“Hemos tenido varias empresas que no han renovado su matrícula mercantil y que han cancelado. Principalmente muchas de esas empresas no renuevan por varios factores entre ellos puede ser que aún estamos viviendo los efectos que ha dejado la pandemia, donde muchas empresas trataron de sobrevivir en este tiempo, sin embargo, hay condiciones que no han permitido continuar. También tenemos empresas que han ido cambiando su actividad económica”, explicó la funcionaria.