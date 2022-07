"Logramos rescatar a mi hija de los tentáculos de la red de trata infantil" / ()

Una investigación de periodiodistas colombianos-venezolanos y CONNECTAS permitió conocer como los menores migrantes venezolanos son usados por redes criminales para enganchar y captar a otros menores, para traerlos a la frontera con Colombia bajo mentiras, engaños u ofrecimientos de dinero.

El caso más reciente se presentó con una menor de edad, en San Antonio del Táchira quien fue vendida a una red de trata infantil. El padre de la menor es quien denuncia el hecho, por seguridad no revelaremos su identidad.

"Mi hija fue sacada del liceo donde estudia y una prima fue quien nos informó sobre lo que había ocurrido, uno como padre piensa lo peor y por eso crucé la frontera por la trocha de Palotal, preguntando con una foto de ella si la habían visto pasar, pero nadie me daba razón".

"La desesperación era muy grande, buscaba ayuda de las autoridades en La Parada, pero ante la negativa me fui al terminal de Cúcuta y al terminal de Los Patios, pero no la encontraba. Las horas pasaban y pasaban y yo sólo le pedía a Dios que no le pasara nada y me la trajera de regreso".

"Ya mi hija se encontraba en Bucaramanga, en medio del recorrido se detuvieron en un barrio, se bajaron y ahí fue cuando ella en un descuido, pidió que le regalaran un minuto y me llamó. La Policía de Cúcuta ubicó el carro en Bucaramanga y se inició con el operativo para encontralar, después de tanta presión la abandonaron. Mi esposa viajó hasta Bucaramanga para traerla de regreso y rescatarla de los tentáculos de la trata de personas". Señaló

La menor había sido vendida por un millón de pesos, las acciones y su insistencia a las autoridades en Cúcuta, permitió que la la niña fuera encontrada en la ciudad de Bucaramanga, la red de trata pretencía llevarla con destino a Chile.