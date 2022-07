Hallan presuntos sobrecostos en contrato de suministros en La Guajira

Caracol Radio conoció un documento de la Contraloría General de la Nación, que señala presuntos sobrecostos en un millonario contrato de suministros, durante la pandemia en La Guajira.

La Contraloría encontró presuntos sobrecostos del 36% en un contrato de suministros en medio de la pandemia en Uribia, Alta Guajira.

El ente de control señala que el contrato de suministro se firmó por $429.994.600 millones y que en la liquidación final, se determinó una diferencia de $58.509.945 millones de pesos, en la ejecución.

Este es un contrato firmado con la Fundación Servir a la Mujer el 1 de abril del 2020, para la adquisición de kits de prevención y limpieza, que benefiarían a 10 mil personas, que habitan este departamento en la zona extrema.

La Contraloría advierte de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria porque no se cumplió con la publicación oportuna y fue incompleta la información que suministró.

Advierte en una actuación especial de fiscalización, que los recursos invertidos no se hicieron en forma efectiva“ sin el cumplimiento de principios de economía para el suministro de los elementos de protección y bioseguridad, debido a que presuntamente se pagaron sobrecostos (…) no obstante haber contado con las condiciones para establecer un valor más conveniente para la administración municipal”.

En una tabla del documento de la Contraloría, se puede observar que el contratista suministro alcohol antiséptico de 300 mililitros a un precio unitario de 11.500 cuando el precio de referencia del mercado.