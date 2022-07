Más de 7.000 personas podrían quedarse sin servicio de salud en Sogamoso

A raíz de la emergencia sanitaria por Covid 19, el Gobierno nacional adoptó una serie de medidas al declarar el estado de emergencia social, a través del decreto legislativo 538 del 2020 en el cual se garantizó la prestación de los servicios de salud a personas que por circunstancias como: pérdida de empleo o no contar con recursos para continuar con el pago de sus aportes y no fueran suspendidos a partir de la entrada en vigencia del decreto (desde el mes de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2022), periodo en el cual las personas continuaron recibiendo sus servicios sin pagar por la afiliación en salud y fueron clasificados bajo el mecanismo “Activos por Emergencia”, estado que terminó el pasado 30 de junio, finalizando con 7.008 personas en el marco de esta figura y los cuales deben continuar pagando sus servicios de salud al régimen contributivo, solicitar encuesta SISBEN o acceder a la figura “Contribución Solidaría” para no quedar por fuera del sistema de seguridad social en salud.

La Secretaría de Salud de Sogamoso, viene informando a la ciudadanía que hacían parte del mecanismo “Activos Por Emergencia”; que desde el 1 de julio del año en curso deben solucionar su estado de afiliación con sus EPS, ya que aparecerán como inactivos en el sistema general de seguridad social en salud.

“Instamos a las EPS del municipio a efectuar la novedad de manera oportuna. No sólo en el sistema ADRES, sino también les corresponde generar mecanismos o estrategias para la orientación de su población afiliada hacia la aplicación de encuesta SISBEN. Estamos frente una eventual desactivación de servicios de salud y nuestro interés es que todas las personas sin excepciones, tengan su seguridad social en salud y se les garantice la prestación de servicios” Indicó Yolima Mesa Romero, Secretaria de Salud de Sogamoso.