Médicos en Cúcuta alertan por aumento de ocupación de UCI por COVID-19

El aumento de la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad de Cúcuta actualmente se encuentra en un 31%, generando una preocupación en el sector médico que sigue batallando contra la pandemia del COVID-19.

Los galenos están advirtiendo que las complicaciones por el coronavirus se están incrementando, debido al la normalidad que ha regresado a la población y aún estar presente el virus.

El médico Germán Espitia intensivista de una clínica privada en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que a esta situación se han sumado las enfermedades respiratorias y que también el contagio está avanzando en los niños.

“En la ciudad de Cúcuta al igual que el resto del país ha aumentado el número de casos con la patología de COVID-19 , teníamos que los meses pasados un menor número de contagio y que no tenía una gran pendiente, en las últimas semanas está pendiente aumentado con el agravante que ya comenzaron a aparecer casos de pacientes con neumonía grave, muchas de estas están asociadas a que los pacientes no se han vacunado, Teníamos muchos meses en donde no se veían en las UCI los pacientes con COVID-19 y ya comenzamos nuevamente a tener esta patología en las unidades de cuidados intensivos, es preocupante esto porque hemos evidenciado que han bajado los niveles de bioseguridad, la gente está más relajada y no usa el tapaboca, esto también se debe a la apertura económica en donde se ha quitado algunas restricciones y favorece que el contagio sea aún más rápido”, dijo el médico.

Manifestó que las medidas de bioseguridad deben continuar utilizandose por toda la población, al estar entrando al quinto pico en la región.