Organismos piden a la población aumentar vacunación contra el COVID-19

El aumento de contagios del COVID-19 a más de 400 semanales en Norte de Santander, ha generado un llamado urgente por parte de los organismos de salud los cuales están reiterando mantener los esquemas de vacunación.

De igual forma se ha recordado la petición para aumentar las medidas de bioseguridad en la región de frontera, y que se pueda disminuir las condiciones que favorecen el contacto.

El doctor Adán Muñoz presidente del colegio médico en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que el compromiso en las comunidades debe permanecer y con esto completar los esquemas de inmunización.

“La mayor complicación es que puede haber un contagio mayor al estar bajando la inmunidad y si no es no se están tomando las medidas de precaución pues va a afectar, también vemos que no se está dando la vacuna como debe ser en la población y pueden aumentar los síntomas que son parecidos en esta época a las enfermedades respiratorias, eso también nos preocupa porque el contagio se está presentando en los niños y también pueden generar problemas en las familias, el medio ambiente con la lluvia se está favoreciendo las condiciones para que aumente el contagio”, dijo el médico.

Lea además:Quinto pico de la pandemia motiva jornada de vacunación nocturna

Manifestó que el autocuidado debe ser esencial para evitar el contagio en esta región.