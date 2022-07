150 niños de Olaya Herrera disfrutaron la experiencia ‘Panaca Viajero’

150 niños de los sectores Ricaurte, Rafael Núñez y Once de Noviembre del barrio Olaya Herrera, vivieron la experiencia ‘Panaca Viajero’, el parque temático agropecuario más grande de Latinoamérica. Los niños son beneficiarios de la Fundación Granitos de Paz y viven en condiciones de extrema pobreza.

Martha Elena Mogollón, directora ejecutiva de la Fundación, se mostró conmovida al ver la infinita felicidad de los menores y resaltó la importancia de este tipo de actividades de integración y recreación para las familias más vulnerables que atiende la Institución.

“Son momentos inolvidables en la vida de los niños. En su mayoría, provienen de familias que viven de la economía informal y que carecen de oportunidades y espacios para la sana convivencia y recreación, así que esta experiencia tiene un gran significado en sus vidas. Sus rostros, hoy, lo dicen todo”.

Y es que para muchos niños fue su primer acercamiento con los animales de granja, solo los habían visto en televisión. Es el caso de Michel Cuentas, de 13 años, quien relató: “Me gustó bastante el paseo, estoy muy emocionada. Me gustaron los animales y poder compartir con ellos y aprender. Quiero volver a venir porque no los conocía”.

Por su parte, Gladys Arzuza, madre de uno de los menores, aseguró: “Me ha gustado poder compartir con los niños, muy agradecida. Me encantó el ambiente de aquí con los animales y salir por un rato del ambiente en el que vivimos. Me divertí bastante con mi niño”.

La Gobernación de Bolívar hizo posible la entrada de los niños al evento y las empresas Gema Tours y Transportes Ballestas, su traslado hacia el Coliseo Rocky Valdez y retorno a casa.