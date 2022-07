No se descarta del todo medida obligatoria de uso de tapaboca en Cali

En Cali el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que casi la mitad de las personas recluidas en las Unidades de Cuidado Intensivo en el Valle del Cauca, no se vacunaron contra la COVID-19, la primera recomendación del ministro fue vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad.

El ministro se encontraba en Cali recibiendo por parte del concejo un reconocimiento con la Orden de la Independencia en Grado Cruz, allí hizo referencia a cómo afrontar el quinto pico de la pandemia que comienza en la capital del Valle.

“Es claro que la inmunidad de la vacunación dura de cuatro a seis meses, es necesario tener esto en cuenta para tener una inmunidad estable a lo largo del tiempo”, puntualizó Ruiz.

Lea también:

Los que también se están viendo afectados en el Valle del Cauca son los niños porque los padres no los han hecho vacunar, hay resistencia, especialmente en este departamento. En el país han fallecido alrededor de 200 niños por la pandemia.

Ante el uso del tapaboca, recalcó que debe usarse en lugares cerrados y también si tienen afecciones respiratorias, de ser obligatorio a futuro aclaró que aún no se ha pensado en esa medida, pero de ser necesario se debe hacer “todavía no se ha pensado en eso, lo que sí es importante es que la gente debe construir esa visión del autocuidado, de las medidas de autoprotección y no solamente porque sea obligatorio, si es necesario tomar esa medida la tomaremos, pero por ahora lo más importante es mantener el uso del tapaboca en espacios cerrados, vacunarnos y guardar el distanciamiento físico”.

En cuanto al reconocimiento que le hizo el Concejo de Cali el ministro se mostró agradecido por el manejo de la pandemia.

Entre tanto la Secretaría de Salud de Cali volvió a instalar puntos de vacunación extramural para dar alternativas a los caleños para la aplicación de la vacuna contra el COVID -19 y sus respectivos refuerzos.