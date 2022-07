El drama de un niño que pesa 264 libras

Alejandro Pineda Vásquez tiene 12 años, pesa 264 libras que son equivalentes a 132 kilos, es decir, para su edad tiene más 90 kilos de sobrepeso. Su madre contó con angustia que el menor sufre de epilepsia, autismo bipolar, esquizofrenia e hipotiroidismo.

La mamá del niño, Ana Lucía Vasquez dijo que "vea yo le cambio el día por ahí 10 boxer, es decir que necesita más de 10 pañales diarios". También contó que el menor no puede estudiar por todas las dificultades de salud que lo aqueja.

Angustiada, habló del proceso que ha enfrentado con la EPS "en estos días cuando me ayudaron con la tutela me llamaron de la EPS y me dijeron que si yo quería una cita con el niño para el programa de obesidad y se la recibí, pero yo llevo luchando muchos años con esto hasta para que me ayuden para los pañales. Me dicen que Alejandro debe estar de cama para que me puedan dar unos pañales".

Salvador Palacio, director de la Fundación Gorditos de Corazón quien ha estado acompañando el proceso dijo que "sufre de un síndrome conocido como Prader-Willi que lo categoriza en un comedor compulsivo, debe estar comiendo cada 3 ó 5 minutos, es insaciable, además tiene una condición de esquizofrenia y otros trastornos"

EPS RESPONDE

A través de un comunicado, la EPS respondió que:



- Durante los últimos años, el menor ha recibido atención por parte de un equipo de médicos especialistas que han acompañado su proceso desde los diferentes frentes brindándole el tratamiento adecuado según su estado de salud.

- En este tiempo, EPS SURA ha garantizado la atención y autorización de losservicios en salud de manera oportuna al menor, Alejandro Pineda Vázquez, según los lineamientos e indicaciones del equipo médico.

• Con relación a la entrega de pañales, se identificó que, a la fecha, no se cuenta con una orden médica para esta solicitud. Sin embargo, se asignó una nueva cita para definir la necesidad de este requerimiento según el criterio médico.

• Frente a la solicitud de vinculación de un colegio especial para que reciba su educación integral y con calidad, EPS SURA aclara que de acuerdo con la Resolución 2292 de 2021 - Plan de Beneficios en Salud, no está dentro de su alcance otorgar servicios educativos, instructivos o de capacitación por no corresponder propiamente al ámbito de la salud.

• EPS SURA seguirá comprometida con el bienestar del menor, garantizando el mejor cuidado para su salud.