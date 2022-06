Alcaldía de Cartagena negó permiso para realización de corraleja en Bayunca

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), adelantó una inspección a la estructura de la corraleja que se levantó en el corregimiento de Bayunca. Junto a Bomberos y Cruz Roja, los técnicos e ingenieros verificaron las condiciones de la improvisada plaza de toros, llegando a la conclusión que no cumple con la normatividad mínima requerida. Por ello, desde la OAGRD se negó el permiso para la realización del evento.

De acuerdo al dictamen de la inspección, la estructura está no cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno. La OAGRD también dejó constancia que el montaje de la estructura no aportaron los diseños ni la supervisión de la construcción por parte de un ingeniero estructural, que debe ser contratado particularmente.

Fernando Abello, director de la OAGRD, aseguró que las lluvias que han caído sobre la ciudad, han terminado por afectar aún más el terreno. "Por la época de lluvias, no es conveniente la realización de la corraleja en ese espacio. El lugar es zona inundable y el terreno presenta un alto nivel de saturación, lo que, adicionado a las fuertes lluvias que se podrían presentar esta semana por la tormenta tropical que se avecina, no es garantía de seguridad para los asistentes", dijo.

En la inspección, la OAGRD también encontró madera saturada en la zona de palcos, clavos en mal estado, así como afectaciones en algunas de las columnas producto de la saturación de agua que actualmente presenta el terreno, por el que además, atraviesa un arroyo que podría generar inundaciones producto de las lluvias que se esperan.