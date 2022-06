Viernes 24 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como un refrito, así calificó la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado la acusación de la Fiscalía por presuntamente recibir dadivas para direccionar contratos.

Cabe recordar que el ente investigador la acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La mandataria departamental, durante el periodo 2012 – 2015, habría incidido en el direccionamiento de cuatro contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de tal forma que quedaran en manos de la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza.

Adicionalmente, según el ente investigador fueron detectadas diversas anomalías como sobrecostos por más de 5.400 millones de pesos, los cuales buscaban garantizar el pago de las comisiones pactadas y afectaron gravemente las finanzas del departamento.

En ese sentido, hay evidencia de que parte de ese dinero, exactamente $3.102’237.981, habría terminado en las arcas personales de la exgobernadora del Quindío; mientras que $2.329’584.150 fueron a parar a las cuentas del contratista.

La exmandataria al referirse a este anunció indicó que “La Fiscalía están muy desocupados porque no tienen que noticia que decir, este es un proceso que viene desde el 2018, y tengo toda la convicción que voy a salir absuelta, y donde el mismo contratista se ganó licitaciones no solo en mi mandato sino con el cura, y no existieron coimas de ningún tipo”

La exmandataria agregó “eso es un refrito, porque no hay investigaciones nuevas, ni hechos nuevos, sino del 2018, y dar parte de tranquilidad”

“Por el mismo proceso me investigó la Contraloría General de la Nación y ellos archivaron y fueron obras que terminó y liquidó el CURA (Carlos Eduardo Osorio ex gobernador) y también Roberto Jairo Jaramillo porque no encontraron ninguna prueba de irregularidad, ya tengo antecedente del ente de control de absolución”

El juzgado cuarto penal del circuito con función de conocimiento de armenia con fecha del 18 de junio profirió sentencia absolutoria a favor de Gustavo Alberto Castaño Sarmiento representante legal de la constructora Centenario SAS toda vez que no se configuro el delito de estafa en masa como lo denunciaron varias personas

Esta decisión judicial de primera instancia tiene que ver con los proyectos Parque Residencial Colombia y Conjuntos Cabo de la Vela, Barú y Caño Cristales en Armenia, proceso que viene desde el 2010.

Tanto la fiscalía, como La Procuraduría y la defensa solicitaron la absolución, mientras que la representación de las victimas solicitó condena y ante el fallo de absolución, Martha Yudi García abogada de las víctimas interpuso el recurso de apelación ante la sala penal del tribunal superior de Armenia.

Los bomberos del municipio de Circasia, aunque siguen en cese de actividades porque desde marzo no les pagan sus honorarios ni tienen seguridad social aclararon que por ley si deben atender tres tipos de servicios o emergencias.

el cabo Wilmar Fernández del cuerpo de Bomberos Voluntario de Circasia en diálogo con Caracol Radio explicó que el Manejo de materiales peligrosos, rescates en todas las modalidades y atención de incendios se continúan prestando de manera normal como lo indica la ley

Sin embargo el bombero llamó la atención porque al no tener seguridad social corren un riesgo mayor para la atención de este tipo de emergencias en el municipio, y espera que pronto se solucionen los problemas internos mientras se da solución a la conformación, aceptación y protocolización de la mesa directiva de esta institución

Hoy se instalará el Puesto de Mando Unificado Turístico para la temporada de vacaciones de mitad de año en el Comando de Policía Quindío

La expectativa de ocupación hotelera, según cifras de Cotelco, es del 85%. A su vez el IDTQ instalará un semáforo de conteo de vehículos que permitirá medir el aforo en el municipio de Salento, el cual registra mayor afluencia en cada temporada.

Gobernación del Quindío determinó sanción económica para operador del PAE ante incumplimientos en la entrega de las raciones industrializadas

Ayer fue la continuidad de la audiencia de descargos en contra del operador del programa de alimentación escolar en el departamento, El secretario jurídico de la Gobernación del departamento, Mauricio Jara, indicó que fue establecido el incumplimiento parcial del contrato por lo que la sanción es del 1% del valor del contrato que es de 9.200 millones de pesos.

Explicó que el operador ha cumplido con ciertas obligaciones, pero la dificultad principal se ha presentado con los refrigerios. Fue claro que, si persisten incumplimientos ya que el actual contrato va hasta agosto, regresarían a un proceso similar.

En cuanto al pago del contrato aseguró que será solo con lo ejecutado en dicho contrato por lo que actualmente están en una verificación mensual para conocer en detalle en qué días se prestó el servicio para así mismo hacer el pago correspondiente. Enfatizó en que el pago debe tener el respaldo de los rectores de los colegios del departamento a través de los informes que diariamente presentan a la supervisión.

En el Quindío sostienen que fin de emergencia sanitaria no significa inexistencia de la pandemia

El 30 de junio se levantará la emergencia sanitaria en el país la cual ha generado reacciones desde el sector salud, el médico Gregorio Sánchez integrante de la mesa COVID en el departamento, aseguró que no puede pensarse que se desapareció la pandemia porque hay casos endémicos que significa que siguen apareciendo los contagios.

Ciudadanos consultados por Caracol Radio en Armenia con opiniones divididas frente a completar los esquemas de vacunación contra COVID

Y es que salimos a las calles a consultar a las personas sobre la preocupación de las autoridades por la disminución en el ritmo de vacunación. Unos consideran que completar los esquemas podría generar afectaciones de salud ante los síntomas en las segundas dosis por lo que desistieron en la continuidad del proceso.

Otros reconocieron la importancia para fortalecer la inmunidad y protegerse frente a nuevas variantes que pueda desencadenar contagios.

La alcaldía de Armenia continúa haciendo el llamado a los ciudadanos a cuidar de la salud de todos y vacunarse; así pues, dispuso de 492 dosis para hoy viernes 24 de junio, en tres sectores de la capital quindiana, Centro comercial IBG, piso 4 y Casetas comunales de los barrios La Virginia y Modelo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. dosis de Pfizer y Sinovac

Fortalecimientos en los dispensarios de medicamentos en Armenia tras compromisos con autoridades de salud

En las últimas horas se cumplió la segunda mesa de trabajo con las EPS para hacer seguimiento a los diferentes compromisos adquiridos a la mejora en la atención de los diferentes puntos de farmacia.

La secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, informó que la crisis se generó la saturación por el traslado de los pacientes de Medimás lo que no permitió la organización respectiva. Sostuvo que Sura, Sanitas, Asmet Salud y SOS entregaron un fortalecimiento en el proceso.

Anotó que se ha disminuido el número de quejas presentados en los puntos de atención, pero continuarán realizando el seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas.

Médicos en Quindío advierten que el uso del tapabocas es fundamental para prevenir síntomas gripales por cambios de clima

Precisamente frente a los cambios fuertes de temperatura aumentan las afectaciones de salud respecto a los síntomas gripales, el médico Wilder Castaño coordinador de la UCI en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, advirtió que es clave el uso del tapabocas para evitar propagación del virus y también el distanciamiento respectivo.

Fue claro que los síntomas pueden estar relacionados con el COVID por eso la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad.

Trabajo Si Hay, La Alcaldía de Armenia, tiene programada para hoy viernes 24 de junio, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., la jornada Empleo en la que participarán 22 empresas con 671 vacantes disponibles, lo que constituye una gran oportunidad para los cuyabros que están en búsqueda de trabajo.

Los asistentes a esta jornada deben presentar la hoja de vida física y digital en el Auditorio Ancizar López, primer piso del CAM, en donde, además, se brindará orientación laboral y talleres ocupacionales personalizados.

Mañana sábado 25 de junio se cumplen 11 años de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco.

Cada año, (sin contar el 2020 que se declaró la pandemia por el COVID-19) más de un millón y medio de personas llegan al Quindío buscando uno de los referentes del PCC.

Prosperidad Social iniciará el martes 28 de junio la entrega del incentivo correspondiente al tercer ciclo del año del programa Jóvenes en Acción. Para 319.397 participantes recibirán la transferencia monetaria en este ciclo.

Centros comerciales y Restaurantes serán epicentro de la celebración del día del padre en el Quindío

Recordemos que la fecha fue cambiada por las elecciones presidenciales del 19 de junio por eso la celebración será este domingo 26 de junio donde los gremios esperan importante dinámica económica.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, afirmó que todo el mes es de celebración, sin embargo, esperan la mayor actividad el domingo por lo que se concentra en el sector gastronómico.

Sigue la polémica por los resultados y acciones de la región administrativa de planificación RAP eje cafetero Tolima que funciona desde hace cinco años en Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima

El presidente de la asamblea del Quindío, Cesar Londoño indicó que no ven resultados tangibles y que los recursos destinados son insuficientes para ver hechos y proyectos materializados y por eso espera que la próxima semana el gerente de la RAP este en la duma dando a conocer los resultados

Luis Guillermo Agudelo gerente de la RAP, aunque defendió esta figura donde los 32 departamentos ya están incluidos en un RAP, indicó que se si necesitan recursos del orden nacional para hacer más visible las gestiones de la entidad, aunque fue claro que si hay adelantado proyectos en los dos años de funcionamiento real de la región de administrativa de planificación.

En agenda de fin de semana, hoy En Armenia con motivo de los 87 años de la muerte de Carlos Gardel se llevará a cabo un homenaje denominado “Gardeliada” donde los amantes del tango interpretaron los éxitos del cantautor argentino, el concierto se cumplirá a las 7y30 de la noche en la casa museo musical del Quindío en el parque Uribe en Armenia.

En el municipio de Calarcá en el Quindío que está de fiestas aniversarias por los 136 años de fundación de la villa del cacique, el domingo 26 de junio en el colegio robledo se inicia la feria artesanal que reunirá a más de 140 expositores locales, regionales y nacionales, la entrada será gratuita hasta el 2 de julio.

Mientras que el lunes 27 de junio buscarán romper el record de consumo de 2000 tazas de café al mismo tiempo en actividad que se llevará a cabo en el parque principal a las dos de la tarde.

Y ese mismo lunes a las 7 de noche será la velada de elección y coronación del reinado popular del café en la plaza de bolívar.

Mientras que en Buenavista este fin de semana se llevara a cabo el octavo encuentro de hijos ausentes con actividades artísticas, culturales, deportivas, cabalgata y conciertos gratuitos en el parque principal con artistas como Daniel Calderón, Jeison Jiménez y el cuarteto imperial

En deportes, el Consejo Superior de Política Fiscal, organismo del Ministerio de Hacienda y con asiento en el Departamento Nacional de Planeación, aprobó congelar el cupo de los recursos presupuestales de este año y del próximo año para los Juegos Nacionales, son 107 mil millones de pesos para infraestructura y $39 mil millones para la organización y logística.