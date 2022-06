Autoridades de salud piden no bajar la guardia con el COVID-19 en el Tolima

Durante estos días de celebraciones se están viendo grandes aglomeraciones con motivo de los eventos, es de recordar que ya no hay medidas de restricción y el Gobierno Nacional suspendió la medida de emergencia sanitaria que fue decretada durante la pandemia del COVID-19.

La temporada de festividades ha permitido una importante reactivación comercial y seguir dinamizando la economía de la ciudad, así como los empleos en Ibagué y el Tolima.

Los especialistas del sector salud señalan que es positivo ese crecimiento económico, pero no se puede dejar a un lado los temas de salud y se debe tener presente que el COVID-19 no se ha ido y por eso se pide no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad que cada ciudadano pueda tener, así como acudir al proceso de vacunación y aplicar las dosis de refuerzo, así lo explicó el médico internista y neumólogo Harold Trujillo.

La vacunación en el Tolima supera el 70% contra el coronavirus el departamento.